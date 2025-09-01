П редстои в началото на септември Йоан Матев да изтърпи наложеното му наказание за убийството на Георги Игнатов, съобщиха от Министерство на правосъдието. Той се намира в Софийския централен затвор.

Според магистратите Матев, който към момента на престъплението е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож, били са срязани множество вътрешни органи на момчето и то е починало от кръвозагуба. Бруталното убийство е извършено в Борисовата градина в София през 2015 г.

С решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев бе осъден окончателно на шест години и шест месеца. Върховните съдии потвърдиха присъдата на втората инстанция - Апелативен съд-София, като от нея трябваше да се приспадне времето на Матев в ареста. Преди това първата инстанция - Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев, предаде БНТ.

На 4 юли т.г. тричленен състав на Апелативния съд в София отказа да пусне условно предсрочно от затвора Йоан Матев. Магистратите се солидаризират с първата инстанция, която също отказа на осъдения. Според затворническата администрация молбата на Матев за предсрочно освобождаване е допустима, но неоснователна.