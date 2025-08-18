Ш естима турски граждани, издирвани с червена бюлетина на „Интерпол“ и още четирима, издирвани с международна заповед, са върнати в Турция при провеждане на съвместни операции със страните, в които са се укривали, съобщи в профила си във Фейсбук министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая. Сред тях е и гражданин, задържан в България по обвинение за производство на наркотици и стимуланти, който е бил издирван с червена бюлетина, предаде БТА.

Депортирани в Турция са също така турски граждани, задържани в Полша, Германия, Грузия, Ливан и Република Северен Кипър.

Задържаният в Полша е издирван по обвинение за сексуално насилие над деца.

Четирима души, издирвани по различни обвинения, са задържани в Грузия. Сред тях са гражданин, издирван с червена бюлетина за разпространение на наркотици, както и за търговия и притежание на незаконно оръжие и боеприпаси. В Грузия е задържан също така мъж, който е издирван за изнудване и обида. Третият задържан в Грузия е издирван с международна заповед за умишлено нараняване, нанасяне на щети върху обществена собственост, обида, подлагане на опасност на движението и измами. Четвъртият арестуван в Грузия е обвинен за укриване на данъци.

Арестуваният в Германия е издирван за сексуално насилие над деца.

Двама са задържани при съвместна операция в признатия само от Турция Северен Кипър. Първият – за търговия и притежание на незаконно оръжие и боеприпаси, а вторият – за кражби от жилища.

Издирваният с международна заповед в Ливан е задържан за принадлежност към въоръжена терористична групировка.