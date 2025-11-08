34-годишен румънец уби шестима афганистанци след бясна гонка с полицията между Царево и Бургас. При опит да се изплъзне от преследвачите чужденецът се заби зверски с „Шкода Фабия“ в билборд и падна с автомобила в езерото Вая.

Часове по-рано бежанците са успели да преминат границата с Турция, преплувайки река Резовска, научи „Телеграф“ от свои източници.

Румънецът ги е посрещнал в Странджа и е успял да натовари в автомобила 9 човека. При опит да бъде спрян от гранични полицаи в района на къмпинг „Юг“, не се подчинил, а отпрашил с мръсна газ в посока Бургас. Гонката започнала в района на Приморско и Китен, когато граничен патрул е забелязал автомобила, който се е движел с изключително висока скорост. Първият сигнал е подаден в 21,20 ч. Граничните полицаи опитали да спрат водача за рутинна проверка, но той натиснал газта и избягал в посока към Бургас. Близо 35 минути униформените са преследвали беглеца. Униформените го последвали с три патрулки с включени сирени. При бясната гонка чужденецът целял да избегне залавянето си, движейки се с изключително висока скорост. Няколко пъти сменял посоките си на движение, включително и навлизал в насрещното. В района на военноморска база Атия шофьорът на румънската кола обърнал рязко с обратен завой и хукнал назад към Созопол. После завил отново на обратно към Бургас. Автомобилът е летял с бясна скорост от около 150-160 км/ч.

Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов заяви, че е активирана т.нар. процедура 27, при която всички полицейски и гранични екипи – на Гранична полиция, жандармерията и областните дирекции, координират действията си на обща честота и извършват заградителни мероприятия. На първия контролен пункт в местността Пода край Бургас планът на полицаите да разпънат шипове на пътя и да спрат автомобила се провалил. Те се отказали в последния момент, защото автомобилът беглец се залепил плътно зад друга кола, в която пътували семейство от Бургас с малко дете.

„Автомобилът с мигрантите се движил много рисково и непосредствено преди неговото спиране е избутвал движещия се пред него лек автомобил - на бургаско семейство. Това застрашава и сигурността на полицейските служители“, обясни директорът на РДГП-Бургас ст. комисар Лъчезар Момчев. В резултат от рискованите си действия румънецът загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение.

Последвал ударът в билборда и падането в езерото Вая, където загиват шестима от деветимата бежанци. Румънецът и трима от тях са живи и тръгват да бягат от преследващите ги полицаи. Катастрофата става само на 8 метра от кръстовище Трапезица, където през август 2022 г. загинаха двама полицаи при опит да спрат автобус беглец с бежанци. Тримата ранени бежанци са настанени в бургаската болница, а румънецът С.К., който е роден през 1991 г., е в ареста и ще бъде изправен пред съда в събота с искане за налагането на постоянна мярка за задържане. Телата на загиналите са откарани за аутопсия в Съдебна медицина. Към момента не може да се каже дали мигрантите са загинали от жестокия удар или от удавяне. Автомобилът е смачкан като консервна кутия. За да извадят ранените и загиналите, се е наложило екипи на пожарната да режат ламарините на шкодата. Изяснява се как е успял да натовари 9 души в малката кола. По данни на полицията крайната цел на мигрантите е била Западна Европа.

Автори: Стефани Георогиева, Елена Анастасова

Екип на Телеграф