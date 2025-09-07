С ъстоянието на шефа на полицията в Русе, който пострада при сбиване в града, остава тежко, но стабилно, научи NOVA от болничното заведение.

Двама от задържаните за побоя младежи ще обжалват оставането си в ареста, казаха техните адвокати.

Комисарят остава в Интензивното отделение на болница „Канев”, а лекарите не могат да прогнозират кога ще бъде изведен оттам.

„Очевидно е, че защитни версии започват да се разпространяват. Предполагам, че това го правят адвокатите на въпросните задържани. Решението на съда от вчера - да ги остави за постоянно в ареста, е достатъчно показателно. Това не е безобиден инцидент, той се е легитимирал. Никой няма право да докосва полицай”, каза вътрешният министър Даниел Митов в „На фокус”.