О бщина Пловдив е под полицейска блокада.

Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация.

От Областната дирекция на полицията съобщиха за БНТ, че не участват в акцията.

Според неофициална информация акцията е по сигнал на Европейската прокуратура. Обект на проверката са обществени поръчки, проведени в предходния управленски мандат – по времето на бившия кмет Здравко Димитров, съобщи NOVA.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров влезе сградата и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере всеки момент.

От сградата на общината малко след 9 ч. излезе заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация.