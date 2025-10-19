Д ързък обир в Лувъра.

Крадци откраднаха бижута, изложени в парижкия музей, след което избягаха със скутер, съобщи AFP, позовавайки се на източник, близък до разследването.

По първоначалната информация инцидентът е станал между 9:30 и 9:40 ч.

Засега стойността на откраднатите предмети още се оценява.

Престъпниците, чийто брой все още не е уточнен, са пристигнали със скутер и са използвали товарен асансьор, за да достигнат до желаното помещение. Те са били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията.

„Обир беше извършен в неделя сутринта при отварянето на Лувъра в Париж“ – съобщи френският министър на културата Рашида Дати в мрежата X.

Музеят също обяви, че е затворен по „извънредни причини“.

Източник: БТА