Т омас Маккартни, мъж на 37 години от Луизиана, е считан за един от най-опасните педофили в целия щат. Серийният изнасилвач на малолетни се съгласи на физическа и химическа кастрация като част от споразумение с държавното обвинение. Той бе заловен от властите през 2023 г. след опит да изнасили момиченце на 7 години, но за щастие намерението му било осуетено от майката на детето, която се появила в точния момент.

Освен кастрацията, Маккартни ще прекара следващите 40 години от живота си в щатски затвор. Лицето, което вече е регистрирано като сексуален престъпник от „трета категория“ в Луизиана поради предишни присъди за сексуални посегателства над непълнолетни през 2006, 2010 и 2011 г., е използвало пистолет, за да се опита да избяга, преди да бъде заловено в Хюстън, Тексас.

След като одобри мярката този август, Луизиана стана първият и единствен засега щат в САЩ, който разрешава хирургическа кастрация като наказание за сексуални престъпления (въпреки че законът, разрешаващ химическа кастрация, влезе в сила едва през 2008 г.), което прави случая на Маккартни един от първите, които я използват. Химическата кастрация използва медикаменти за намаляване на половите хормони и либидото, докато физическата включва отстраняване на тестисите, за да се спре напълно производството на тези хормони.

Това е ужасяващо престъпление, което никога не е трябвало да се случва. Томас Маккартни е хищник, който трябва да бъде държан далеч от другите в нашата общност, коментира Тери Ламбрайт, окръжен прокурор на Върнън, писа novini.bg.