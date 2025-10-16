С пешно евакуираха 1000 ученици. В помещенията на гимназията е усетена силна миризма с неизвестен произход, а голям брой деца са се разболели. 

В школото в италианския град Пескара е извършена спешна евакуация на ученици и персонал поради разпространението на силна миризма с неизвестен произход.

Местната здравна служба ASL сформира екип на място, състоящ се от трима лекари и три медицински сестри, а пет линейки с 20 души пристигнаха в Държавната гимназия „Маркони“ в Пескара, съобщи TV Rai.

Редица хора, които са се разболели, са хоспитализирани, докато други са получили медицинска помощ на място, а сред жертвите на отравяне са и някои пожарникари, пристигнали на повикване за интервенция.

Според източници от медицинските служби, причината за отравянето най-вероятно е амоняк, изтекъл от училищната лаборатория по неизвестни причини, като се споменава и евентуален теч на газ от климатика.

Повече от хиляда ученици от училището са били евакуирани след задействането на алармата, според TV Rai.

Много от учениците разказаха как са били много уплашени, защото не са знаели за какво става въпрос, и значителен брой от тях са се разболели .

Заместник-кметът на Пескара, Мария Рита Карота, нареди незабавното затваряне на училището до второ нареждане.

Тя заяви, че училището ще бъде затворено, за да се избегне риск за общественото здраве, докато не бъдат приключени всички технически проверки.

*Източник: Kurir 

училище гимназия Пескара отровени ученици пожарникари лекари медицински сестри Линейки