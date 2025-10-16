С пешно евакуираха 1000 ученици. В помещенията на гимназията е усетена силна миризма с неизвестен произход, а голям брой деца са се разболели.
В школото в италианския град Пескара е извършена спешна евакуация на ученици и персонал поради разпространението на силна миризма с неизвестен произход.
ULTIM'ORA 🚨— L'Indipendente (@lindipende) October 16, 2025
Liceo di Pescara evacuato: scatta il protocollo maxi-emergenze
A Pescara, al liceo statale Marconi, una sostanza sospetta, forse ammoniaca, si è sprigionata all’interno dell’edificio, provocando malori tra studenti, insegnanti e vigili del fuoco. È stato attivato… pic.twitter.com/QAdvjnUkcy
Местната здравна служба ASL сформира екип на място, състоящ се от трима лекари и три медицински сестри, а пет линейки с 20 души пристигнаха в Държавната гимназия „Маркони“ в Пескара, съобщи TV Rai.
Редица хора, които са се разболели, са хоспитализирани, докато други са получили медицинска помощ на място, а сред жертвите на отравяне са и някои пожарникари, пристигнали на повикване за интервенция.
Според източници от медицинските служби, причината за отравянето най-вероятно е амоняк, изтекъл от училищната лаборатория по неизвестни причини, като се споменава и евентуален теч на газ от климатика.
Повече от хиляда ученици от училището са били евакуирани след задействането на алармата, според TV Rai.
Pescara, nube irritante al liceo Marconi: evacuati mille studenti, sei ricoverati https://t.co/3GnUgLDrrs— Corriere della Sera (@Corriere) October 16, 2025
Много от учениците разказаха как са били много уплашени, защото не са знаели за какво става въпрос, и значителен брой от тях са се разболели .
Заместник-кметът на Пескара, Мария Рита Карота, нареди незабавното затваряне на училището до второ нареждане.
Тя заяви, че училището ще бъде затворено, за да се избегне риск за общественото здраве, докато не бъдат приключени всички технически проверки.
Liceo evacuato a Pescara, scatta il protocollo per la maxi-emergenze. Malori dopo che una sostanza irritante si è sprigionata nella struttura. #ANSA pic.twitter.com/EosEpUf6rS— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 16, 2025
*Източник: Kurir