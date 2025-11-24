Три трупа останаха след тежка семейна трагедия, разиграла се в събота сутрин в пловдивското село Поповица. Малко след 8:30 ч. на 22 ноември 82-годишният Петко Минков е застрелял 22-годишния си внук, който носи неговото име, и тежко болната си съпруга Светла Минкова (76 г.). Възрастният мъж е сложил край на живота си веднага след това.

По информация от разследващите жената е била на легло след мозъчна операция и от месеци е била на апаратна поддръжка, като единствено съпругът ѝ се е грижил за нея.

Младият мъж, който също загива в трагедията, е бил наркозависим от години. Семейството преживява тежък удар преди няколко години, когато бащата на момчето умира след събор в Поповица. Той е бил блъснат на земята от познати на сина си, удря си главата и по-късно умира в болницата с тежка черепно- мозъчна травма. Конфликтът е бил свързан с предишни спречквания около наркотиците на Петко.

След смъртта на сина си възрастните хора напускат селото и се преместват при роднини в Банско. Когато по-късно се връщат, заварват къщата в лошо състояние, а зависимостта на внука им към дрогата силно влошена. Бабата и дядото настояли Петко и майка му да напуснат дома им и вдовицата и внукът заживели в съседното село Селци.

Преди около месец Петко се върнал в родния си дом и се настанил на втория етаж. Дядото се опитал въпреки всичко да му помогне и започнал консултации с психолози и психиатри, но без резултат. Младият мъж продължавал да събира компании и често организирал шумни купони с дрога и силна музика.

В нощта преди трагедията в къщата отново се вихрел поредният купон, съпроводен от силна музика, много алкохол и наркотици. Според съседи това било последната капка на търпението на възрастния мъж, на чиито плещи тежала и грижата за безпомощната му съпруга. Липсата на елементарна съпричастност от страна на 22-годишния младеж довела до окончателния психически срив на възрастния мъж. В събота сутринта той се качил при внука си, насочил срещу него ловна пушка, стрелял няколко пъти в главата и тялото му. След това застрелял тежко болната си съпруга, покрил я с одеяло, седнал на дивана и се самоубил.

На място се извършват огледи и разпити. Жителите на Поповица са в шок – по думите им Петко Минков е бил добър, спокоен и изключително подреден човек. Той е бил военен, работил е и в системата на МВР. Бил е пожарникар в поделението в Чешнигирово. Поредицата от семейни трагедии и дългогодишното напрежение вероятно са го довели до фаталния край, предаде trafficnews.bg