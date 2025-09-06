В събота пред съда в Русе се изправиха четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Ст. комисар Николай Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние. Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда. Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък, избухна заради забележка за дрифтиране, съобщи NOVA.

КОШМАРЪТ В РУСЕ: Жулиен и Станислав пребили МВР шефа

Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста единия от 4-мата задържани - Жулиен Кязимов - на 18 г., студент в първи курс Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".

Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца. 

Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне. 

Жулиен Кязъмов

Жулиен Кязъмов
Телеграф/Жанета Йорданова

Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.

   ♦  Родителите на Жулиен Кязимов заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник и учи в Русенски университет, специалност "Национална сигурност". Семейството коментира, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях.

По техни думи до инцидентът се е стигнало след провокативни действия от страна на съседа на директора на МВР, Георги Димитров. Той бил застанал пред колата на младежите, след което бил ударил шамар на шофьора, а в последствие се е намесил и ст.комисар Кожухаров. Той се е легитимирал след свадата, когато на място дошли и полицейските екипи, твърдят родителите. Те разказаха още, че младежите не са били задържани в нощта срещу 4 септември, а само разпитани. Арестувани са чак на следващият ден.

Семейството има съмнения, че разследването няма да бъде обективно.

Постоянен арест и за Виктор Иванов, обвинен за хулиганство, реши съдът. Той е имал е изключително арогантно поведение, липса на респект след заявеното, че Кожухаров е полицай, анализираха доказателствата магистратите срещу Иванов.

Виктор Иванов

Виктор Иванов
Телеграф/Жанета Йорданова

15-годишният младеж С. А., обвинен за хулиганство и побой, остава в ареста. Той ще бъде в 10 клас тази година.

Такава мярка на непълнолетен се налага в изключителни случаи. Съдът смята, че този случай е такъв.

     ♦ Съдът задържа под стража и четвъртия обвинен по случая Кирил Гочев. Той е шофирал автомобила със повишена скорост, посочи обвинението. Гочев излязъл от автомобила и изблъскал един от потърпевшите.

Кирил Гочев

Кирил Гочев
Телеграф/Жанета Йорданова

Пред медиите той обясни, че е получил удар в главата, след което е отвърнал на нападението. Според прокуратурата младежът е казал, че иска личното си пространство и е използвал обидни думи.

По време на заседанието стана ясно, че още едно невръстно дете е било свидетел на побоя. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи. 

♦ С две обвинения бяха единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – бяха обвинени само за хулиганство. Побоят, в резултат на който ст. комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация. 

Русе бой побой МВР полицай шеф младеж