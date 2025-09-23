В тузарския квартал на столицата "Бояна" летят куршуми по нощите. Мъж е прострелян във вторник вечерта пред гараж.

По неофициална информация простреляният мъж се е занимавал с ВиК услуги. Гаражът му е бил пълен с тръби и части за ВиК.

Според източници на обществената телевизия Канал1, за момента няма данни да е криминално проявен. Вероятно по него е стреляно с малокалибрено оръжие.

Според свидетели мотористите, нападнали жертвата, са били двама, като на единия мотор са се возили двама души.

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота.