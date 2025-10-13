А кция за противодействие производството и разпространението на наркотични вещества е проведена на територията на област Ямбол на 10 октомври 2025 г..

В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж.

На задната седалка на превозното средство са намерени 9 на брой прозрачни бели найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсър за вода. При направения полеви тест веществото реагира на метамфетамин.

Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Ямбол.

На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК.

С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава.