П ътна полиция задържа млад шофьор след опасен дрифт по бул. "Ломско шосе" в София.

Инспектор Иван Петков от Пътна полиция при СДВР поясни, че в късния следобед е засечен черен лек автомобил с голяма мощност, който извършва опасни маневри.

При кръстовището с улица "Христо Силянов" водачът рязко подал газ, завъртял автомобила и започнал дрифт пред погледа на екип на Пътната полиция:

"Водачът на автомобила се отклонява в ж.к. "Надежда 1" с бясна скорост срещу блок 155, за малко да реализира ПТП с пешеходец - майка с дете с количка. Застрашава живота и здравето и на други пешеходци, отнема предимство на абсолютно всички водачи на МПС.

Служителите на Пътна полиция, с цел да запазят живота и здравето на хората, със светлинна и звукова сигнализация го последват и го спират пред блок 127 в ж.к. "Надежда".

Млад водачът, взел е свидетелство за правоуправление през май тази година. Ще бъде наказан за това деяние, една година без книжка и глоба 3 хиляди лева", обясни инсп. Иван Петков.

*Източник: БНР