С кандалът се разраства и напрежението в Русе се покачва - близките на починалата родилка Габриела Георгиева са в шок и спешно настояват за отговори.

УЖАСНА ТРАГЕДИЯ: Родилка почина в болница!

21-годишната Габриела Георгиева от Две могили почина на третия ден след раждането на второто си дете, докато е била в АГ-комплекса на Университетската болница „Канев“, пише "Русе Медия".

Починалата родилка Габриела Георгиева.

Габриела е съпруга на общинския съветник от ДПС-Ново начало в Две могили Светлин Георгиев.

Изкъпала се и припаднала

Тя постъпила в болницата в четвъртък рано сутринта и е родила здраво момченце. Оплакала се е на персонала и близките си от болки в корема. Направени са й изследвания, които не са показали проблем. Тя се е изкъпала и отново са започнали болки, обясниха от болницата. Малко по-късно е припаднала и въпреки 40-минутна реанимация, е починала. Близките искат да знаят дали е допусната лекарска грешка.

Съпругът

„Питам ги какво има на жена ми, нали й нямаше нищо, нали имаше просто болки в корема, кажете ми какво се случва. Като влязох при нея, тя беше жива още. Хванах й ръчичката, погледна ме в очичките, казах й – всичко ще се оправи, ти си в техните ръце“, казва през сълзи съпругът Светлин Георгиев.

Чакат аутопсия

От болницата изразиха искрените си съболезнования към семейството и обясниха, че са сезирали сами прокуратурата. Ръководството на лечебното заведение представи хронологията на събитията, свързани с починалата родилка. Засега не оповестяват предположенията си за причините за смъртта, тъй като се чакат резултатите от аутопсията и хистологичните проби.

„Не можем да ви дадем категоричен отговор защо и поради каква причина е настъпила смъртта. В този период от 52 часа на родилката са правени изследвания – образни, лабораторни и АГ изследвания, които са в реда, така че е спазен лечебно-диагностичният план. Винаги има неясни причини, но ние предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата““, каза д-р Лидия Стефанова, директор „Медицински дейности“ в УМБАЛ „Канев“.

Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов бе категоричен, че ако има нарушения, ще има и наказани. Той ще се срещне и разговаря с близките на Габриела, които искат да знаят защо две деца останаха без майка.

