М ъж тормози цял жилищен блок в Дупница. В сряда той подпали апартамента, в който живее. След като пожарникарите се отзоваха на сигнал и загасиха огъня, мъжът отново го подпалил. Полиция и пожарна се отзова повторно на адреса и извършителят беше арестуван, съобщи NOVA.

„От 2 години е нетърпимо да се живее тук. Николай Кочев през 1-2 дни изхвърля от прозореца неща, чупи стъкла и твърди, че не го е страх от никого”, споделя притеснена съседка на мъжа. По думите ѝ след палежа съседът седнал на беседката пред блока и наблюдавал огъня.

Според домоуправителя на блока срещу съседа му има няколо досъдебни производства. Той твърди, че агресивният мъж страда от епилепсия.