39-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив, малко преди село Кръстевич.
Това съобщиха от ОДМВР - Пазарджик.
Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа, уточниха от полицията в Пазарджик. При удара между лекотоварен автомобил и лек автомобил на място е починал водачът на лекия автомобил. Ранени са неговият 37-годишен спътник от същия град и 19-годишният водач на лекотоварния автомобил от Пловдив. Двамата пострадали са транспортирани в болницата в Панагюрище.