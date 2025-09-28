Ж ена беше изнасилена на гробище от група мъже.

Полицията в Банбъри, Оксфордшир, провежда разследване след ужасяващия инцидент, станал в ранните часове на тази сутрин (неделя, 28 септември) в гробище в Банбъри, Оксфордшир.

Нападението се е случило пред църквата „Света Мария“, на територията на гробището, в Банбъри, Оксфордшир, в ранните часове на неделя сутринта (28 септември). Полицията съобщи, че се смята, че друга жена се е опитала да помогне на жертвата по време на „ужасяващото престъпление“, съобщава Daily Mail.

Властите издирват свидетели или някой, който има информация във връзка с изнасилването. Разследващият служител, детектив сержант Марк Персониус, заяви: „Това е ужасяващо престъпление и полицията на долината на Темза провежда щателно разследване, за да идентифицира извършителите“.

Полицията заяви, че ще претърсват къща по къща целия регион, докато преглеждат записи от охранителни камери, за да хванат престъпниците.