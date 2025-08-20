В тори ден в казанлъшкото село Средногорово издирват 78-годишната изчезнала жена.

Тя е обявена за общодържавно издирване, като в търсенето се включват днес над 20 полицейски служители, жители на селото и доброволци.

Припомняме, че в понеделник вечерта баба Кръстина, която имала малко стадо кози, не се прибрала в дома си, а животните били до къщата ѝ.

Това притеснило жители на селото, които подали сигнал.

Вчера в издирвателната акция са използвани дрон и термо камера. Надеждите са да открият жената жива, тъй като с нея били няколко кучета, които не са се прибрали до къщата.

Източник: NOVA