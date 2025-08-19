Ж ена на 78 години от казанлъшкото село Средногорово е изчезнала. Баба Кръстина отглеждала малко стадо и го изкарвала на паша, но снощи не се прибрала в обичайното време.

Животните й обаче се върнали, което притеснило жителите на селото.

Според запознати кучетата на жената не са се прибрали и предполагат, че са при нея някъде в Средна гора, където се намира селото.

Те веднага отправили сигнал към кмета и полицията.

Въпреки силния дъжд днес е в ход издирвателна акция, в която се включват жители на селото, доброволци и полиция.

Търсят се още желаещи да се включат в издирването.

Източник: NOVA