С лужители на Районното управление на полицията в Павликени работят по установяване водача на лек автомобил, неизпълнил полицейско разпореждане и предизвикал катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

В понеделник, малко след полунощ, в Павликени е предприета проверка на лек автомобил. При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си. При последвал обход превозното средство е установено на близка улица, блъснато в друга лека кола.

В него са установени двама души, един от които непълнолетен. Предстои да се изясни кой е стоял зад волана, предаде БТА.

Автомобилът е иззет и е образувано досъдебно производство.