Н амерен е труп на млад мъж пред изоставена постройка в квартал "Столипиново" в Пловдив. На безжизненото тяло се натъкнали случайни минувачи в ранните сутрешни часове.

На място пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Медиците не установили следи от насилие, но констатирали, че мъжът е починал от свръхдоза. Според първоначалната информация причината е употреба на смъртоносния наркотик фентанил.

Този смъртен случай идва дни след друг подобен инцидент в града – смъртта на тийнейджърка зад стадион "Христо Ботев".

Разследването тогава доведе до задържане на млад мъж, обвинен, че е предоставил наркотика, довел до леталния изход, предаде Plovdiv24.bg.

Фентанилът, синтетичен с изключително силно действие, взема нови жертви в града и буди сериозна тревога сред институции и общественост.