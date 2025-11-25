Проститутка е обвинена, че е оставила свой 24-годишен клиент да почине и е откраднала над 3000 евро от банковата му сметка, отключвайки телефона му чрез лицево разпознаване. Тя е изправена пред до 2 години затвор и глоба от 7200 евро за неоказване на помощ и кражба.

На 22 октомври 2023 г. колумбийката е договорила среща с мъжа срещу 60 евро за половин час или 120 евро за час в испанския град Хихон. Малко след влизането му в апартамента той изпаднал в тежко състояние след употреба на алкохол и наркотици, получавайки конвулсии. Вместо да потърси помощ, жената го извлякла на площадката на етажа и го изоставила.

В следващите час и половина тя извършила няколко банкови превода на обща стойност 3515 евро към себе си и дъщеря си, използвайки телефона на жертвата.

След това, заедно с дъщеря си, помолила жена в близка пералня да извика спешна помощ – въпреки че и двете носели общо пет телефона. Медиците пристигнали, но единствено констатирали смъртта на мъжа, писа novini.bg.