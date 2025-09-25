Т айнствени останки от нещо - човек или не, подпалиха мрежата от спорове.

В мрежата публикуваха снивка на откритието и потърсиха съдействието на полицията и медиите.

В групата металдетектинг.бг написаха:

"Молим за съдействие от хора от район Плевен.

Ние отправяме искрено молба към всички, които са от района на Плевен или имат възможност да се намират в близост, да предадат тази информация на полицията, за да може случаят да бъде проверен.

Останките трябва да бъдат прибрани и изследвани!

Възможно е тези останки да са на човек, който е безследно изчезнал и това да е важен следствен момент.

Локацията, посочена в поста, е устието на река Искър, при село Байкал.

[🙏] Молим за вашето съдействие и внимание! Ако имате информация или възможност да помогнете, не се колебайте да се свържете с властите.

[📺] Обръщаме се с апел и към bTV и Nova Tv БНР - Програма Хоризонт "По света и у нас" - новините на БНТ за съдействие и отразяване на случая…"

Авторът на публикацията е анонимен и не желае да предостави информация на полицията, какви са причините, само той си знае..

Мрежата обаче му отвърна с куп коментари - едно го подкрепят, други са съмняват и в достоверността на информацията, и в това дали са човешки останките.

череп
Screenshot/Facebook/Ще Те Намерим

Liliya Manolova написа: " На пръв поглед изглежда като част от човешки череп, но всъщност не е. Вътрешната повърхност при човешкия череп е сравнително гладка с фини каналчета за кръвоносните съдове. На снимките има дълбоки кухини и масивни ръбове, които липсват при хората, но са типични при едрите бозайници. Освен това човешките черепни кости са тънки и пластови, докато този фрагмент е доста дебел и порест. Неправилните „дупки“ не съответстват на очни кухини или носна област при хора. По-скоро са част от синуси или кухини на животински череп. Извитата форма и вътрешните ръбове съвпадат с череп на животно, а не с човешки калвариум. С две думи - това е животинска кост, най-вероятно от едър домашен бозайник. Пак заповядайте."

Анонимен убастник във форума пък атакува също така анонимния автор на публикацията: "Щото пък не могат да разберат кой е публикувалият, макар и анонимен. На какво съдействие разчитате от хора нямащи никакво касателство. [🤦]"

череп
Screenshot/Facebook/Ще Те Намерим

Както се казва, ще оставим времето да покаже има ли забравено от времето престъпление, или частите от череп са на някакво животно.

Росица Лаханова Росица Лаханова
пълна мистерия тайнствени останки череп мрежата полицията медиите