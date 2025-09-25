Т айнствени останки от нещо - човек или не, подпалиха мрежата от спорове.

В мрежата публикуваха снивка на откритието и потърсиха съдействието на полицията и медиите.

В групата металдетектинг.бг написаха:

"Молим за съдействие от хора от район Плевен.

Ние отправяме искрено молба към всички, които са от района на Плевен или имат възможност да се намират в близост, да предадат тази информация на полицията, за да може случаят да бъде проверен.

Останките трябва да бъдат прибрани и изследвани!

Възможно е тези останки да са на човек, който е безследно изчезнал и това да е важен следствен момент.

Локацията, посочена в поста, е устието на река Искър, при село Байкал.

[🙏] Молим за вашето съдействие и внимание! Ако имате информация или възможност да помогнете, не се колебайте да се свържете с властите.

[📺] Обръщаме се с апел и към bTV и Nova Tv БНР - Програма Хоризонт "По света и у нас" - новините на БНТ за съдействие и отразяване на случая…"

Авторът на публикацията е анонимен и не желае да предостави информация на полицията, какви са причините, само той си знае..

Мрежата обаче му отвърна с куп коментари - едно го подкрепят, други са съмняват и в достоверността на информацията, и в това дали са човешки останките.

Liliya Manolova написа: " На пръв поглед изглежда като част от човешки череп, но всъщност не е. Вътрешната повърхност при човешкия череп е сравнително гладка с фини каналчета за кръвоносните съдове. На снимките има дълбоки кухини и масивни ръбове, които липсват при хората, но са типични при едрите бозайници. Освен това човешките черепни кости са тънки и пластови, докато този фрагмент е доста дебел и порест. Неправилните „дупки“ не съответстват на очни кухини или носна област при хора. По-скоро са част от синуси или кухини на животински череп. Извитата форма и вътрешните ръбове съвпадат с череп на животно, а не с човешки калвариум. С две думи - това е животинска кост, най-вероятно от едър домашен бозайник. Пак заповядайте."

Анонимен убастник във форума пък атакува също така анонимния автор на публикацията: "Щото пък не могат да разберат кой е публикувалият, макар и анонимен. На какво съдействие разчитате от хора нямащи никакво касателство. [🤦]"

Както се казва, ще оставим времето да покаже има ли забравено от времето престъпление, или частите от череп са на някакво животно.

Росица Лаханова