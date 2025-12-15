С едем души са с повдигнати обвинения след полицейската акция в петък, проведена на територията на област Ловеч и град София. Припомняме, че на 12 декември властите задържаха началника на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началника на сектор "Наркотици", както и още двама служители от същия сектор на районното управление. Арестувани бяха още 12 души при акцията срещу наркомафията.

КАКВО СЕ СЛУЧВА? Задържаха началника и четирима служители на Пето районно управление в София

Иззети са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотични вещества, кокаин, много вещи, десетки хиляди евро, както и златни ценности.

Седемте лица са с повдигнати обвинения за участие в група за извършване на тежки умишлени престъпления. Две от тях са посочени като ръководители - единият от арестуваните е полицай. Четирима от обвиняемите цивилни са добре познати на службите заради разпространение на наркотици.

Смята се, че те са извършвали палежи, искали са откупи и са разпространявали наркотици. Законът предвижда наказания по отделно за арестуваните от 3 до 10, от 3 до 12 и от 5 до 15 години затвор. Обвиненията са за период повече от година и половина.

Срокът за задържане и на седемте лица е 72 часа. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение „задържане под стража”. Към днешния ден предстои задържането на още едно лице, казаха още властите. Сигнал е подаден в началото на 2025 година, като източниците са няколко, сред които и МВР.

Директорът на СДВР Любомир Николов коментира: „Знаете, че един от задържаните е началникът на столичното Пето районно управление. Неговият професиноален опит предполага да има особени знания в методите, които използваме при разкриване на престъпления от общ характер. Затова беше важно да бъде запазена конфиденциалността на събраната информация. Другите задържани служители са оперативен работник в Пето районно управление с около 13 години стаж, което работи по линия на сектор "Наркотици", а също така и колежка със стаж от пет години".

Шефът на СДВР посочи още, че е изпратил предложение до министъра на вътрешните работи за отстраняване на всички служители с повдигнати обвинения. Със заповед на Николов за шеф на Пето районно временно е назначен комисар Илия Кузманов, писа NOVA.