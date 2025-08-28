Д иректорката на НАП – Велико Търново Хрисимира Витанова най-вероятно ще се сдобие с обвинение за хулиганство, след като тази сутрин е потрошила автомобил пред дома си, предаде NOVA.

Инцидентът е станал, след като доставчик спрял автомобила си пред гаража на Витанова, за да зарежда близък магазин. Това изнервило директорката, която първо потрошила предното стъкло на колата, а след това започнала да крещи на мъжа.

Потърпевшият е подал жалба, а на място се е намесила полицията. Заради високата длъжност на Витанова материалите са докладвани не само на Районната прокуратура, но и на главния прокурор.

Хрисимира Витанова не е била на работа в четвъртък и не е отговаряла на телефонните обаждания. По случая е образувано досъдебно производство.