Ш офьор отнесе дете на пешеходна пътека в Бургас.
47-годишен шофьор с "Хонда" блъсна 9-годишно дете в квартал "Сарафово", докато то пресича.
Инцидентът е станал десет минути след 17 часа снощи до пекарната "Бургаска баница" на улица "Ангел Димитров".
Шофьорът на лекия автомобил отнема предимството и блъска пресичащото по пешеходната пътека момиче. Следствие на удара детето получава контузия на главата и лявата лакетна става. За щастие няма опасност за живота ѝ.
Детето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас.
Полицията разследва инцидента.
Източник: БГНЕС