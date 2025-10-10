Ш офьор отнесе дете на пешеходна пътека в Бургас.

 47-годишен шофьор с "Хонда" блъсна 9-годишно дете в квартал "Сарафово", докато то пресича.

Инцидентът е станал десет минути след 17 часа снощи до пекарната "Бургаска баница" на улица "Ангел Димитров". 

Шофьорът на лекия автомобил отнема предимството и блъска пресичащото по пешеходната пътека момиче. Следствие на удара детето получава контузия на главата и лявата лакетна става. За щастие няма опасност за живота ѝ.

Детето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас. 

Полицията разследва инцидента. 

Източник: БГНЕС

