М едицински хеликоптер транспортира 4-годишния Мартин, който беше блъснат, заедно с майка си от АТВ в Слънчев бряг.

КОШМАР: Хамър премаза майки с деца на Слънчака!

Въздушната линейка излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас, където 12 дни лекарите се борят за живота му, предаде БНТ.

СЛЕД КРАТКАТА РАДОСТ: Обрат във вестите за състоянието на смазания от хамъра Марти!

Детето ще бъде настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в "Пирогов", тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.