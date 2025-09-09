С лед кютека в София, нов екшън се разигра заради поставена скоба на автомобил! Този път задържаха агресивен украинец, след като нападна полицаи, заради заскобената му кола в курорта Слънчев бряг.

Инцидентът е станал на 7 септември малко преди 22:00 ч. около 21:48 ч., когато полицаи са извикани за съдействие на служители по контрол на паркирането към фирма „Слънчев бряг“ АД. Екипът изпълнявал служебните си задължения по репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята в курорта.

На място униформените заварили група рускоезични граждани, които обиждали служителите на дружеството и им пречели да поставят скоби на джип с украинска регистрация, спрян в нарушение. На туристите била обяснена процедурата за санкциониране и възможността за съставяне на акт, ако глобата не бъде заплатена или автомобилът не бъде репатриран, предаде БНТ.

Въпреки това, групата се държала агресивно и арогантно – отправяла обиди към полицаите и паркинг-служителите, снимала ги с телефони със светнати фенери и заплашвала, че ще сезира прокуратурата.

При опит да бъде задържан най-агресивният от тях – 39-годишен украински гражданин, той замахнал да удари полицай. За да бъде овладяно поведението му и да се прекрати съпротивата, униформените използвали белезници. Това допълнително ожесточило мъжа, който продължил с псувни и заплахи към служителите на реда.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.