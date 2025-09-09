С офийският градски съд потвърди мярката „задържане под стража” спрямо Иван А. от ЦГМ, предаде NOVA. Той е обвинен, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от 1 лице.

Според съда от събраните доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал. Налице са и останалите предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди, бяха сред мотивите на съда.

СТРАШЕН ЕКШЪН: Разярени мъжаги и служители на ЦГМ се подпукаха заради скоба! (ВИДЕО)

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

В края на август двама мъже опитаха собственоръчно да премахнат поставена скоба на автомобил. Сцената, която се разигра след това, беше заснета, а кадрите обиколиха социалните мрежи. След удари с глава, ръце и дори с ПОС терминал, служителят на Центъра за градска мобилност беше задържан.