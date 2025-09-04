П олицейски шеф е бил жестоко пребит рано тази сутрин. Директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров е нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала.

По информация на БНТ нападението се е случило заради направена забележка на шофьори, които дрифтили в района. Според БНР полицейският шеф направил забележка на петима младежи с тротинетки, че се движат рисково по пътното платно. Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция.

Лекарите са успели да предотвратят премахването на единия му бъбрек и в момента той е в интензивното отделение. Състоянието на комисаря е тежко, поради множеството му наранявания.

По непотвърдена информация по случая вече работи екип от Главна дирекция „Национална полиция“, който изяснява подробностите около инцидента.

Кметът на Русе: Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва

"Шокиран и гневен съм!

Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили.Той е в изключително тежко състояние в болницата..."

Това написа в профила си във Facebook кметът на Русе Пенчо Милков по повод агресията срещу директора на полицията в града.

"Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това!

Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град!

Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва.

Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона.

Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите.

Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот.

Агресията няма да победи!"

*Източници: БНТ/БНР/БГНЕС