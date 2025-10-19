Б осненската полиция съобщи днес, че е открила трупове на кучета и ранени животни по време на акция в незаконна арена за кучешки боеве, в резултат на което са арестувани четиринадесет души.

Повече от 80 души са присъствали на боевете, които са се провели през нощта на събота срещу неделя близо до северния град Дервента, когато полицията, включително специални части, е нахлула в незаконната арена.

Предполага се, че е ставало дума за регионално събиране на собственици на кучета за боеве, тъй като участниците са били босненски, сръбски, хърватски и черногорски граждани.

"Полицейските служители са разпитали 70 души като свидетели и са арестували 14 души, които ще бъдат съдени за малтретиране и измъчване на животни“, поясниха от Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска.

