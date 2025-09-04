Б рутално нападение, в препълнения с хора известен супермаркет, стресира всички клиенти и персонала на магазина. Грозните сцени се разиграват на 3-ти септември, около 20.00 ч., в супермаркета разположен в центъра на Слънчев бряг.

Непознат мъж влиза сам в магазина и опитвайки се да се скрие зад един от щендерите наблюдава входа. Малко по-късно след него пристигат други двама мъже. След като ги вижда първият се придвижва към най-крайната каса. Там новопристигналите му се нахвърлят и го събарят на земята.

Започват да го влачат и ритат. След намесата на охраната на магазина, в създалата се суматоха, и тримата замесени успяват да напуснат обекта в рамките на няколко минути.

Служителите на касите са в шок, десетки клиенти също са станали свидетели на агресията.

От магазина своевременно подават сигнал в полицията и случаят е поет от органите на реда. Към момента няма информация нападателите и жертвата им да са идентифицирани и задържани.

От ръководството на супермаркета очакват бърза развръзка на неприятния инцидент, който е прецедент в 30-годишната история на компанията и уронва името на целия курорт.