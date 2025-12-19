С офийският районен съд пусна от ареста бившия директор на 138-о училище в София Александър Евтимов.
Мярката му за неотклонение е 5000 лв. гаранция. Определението беше четено след продължително мислене на съда.
На Евтимов са повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.