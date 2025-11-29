24-годишният Джуней Дюлгеров от Смолян, който зад волана на ТИР блъсна и уби на място майка, баща и дъщеря, а другата прати в тежко състояние в болница, бе оставен зад решетките с определение на Пловдивския окръжен съд.

Младият шофьор имал книжка от 2 години, която му позволява да управлява тежкотоварен камион.

За това време е успял да натрупа 10 наказателни постановления и 10 фиша, стана ясно от справка, предоставена от Пътна полиция в съдебната зала. 4 страници бе дълга справката за нарушенията му на Закона за движение по пътищата. Има и санкция за управление на автомобил без свидетелство за управление. "Взел е книжка за ТИР преди 2 г. За този кратък период от време има 10 наказателни постановления и 20 фиша за всякакви нарушения", заяви прокурор Владимир Вълев.

„Някои шофьори за целия си стаж не натрупват толкова нарушения, колкото обвиняемият“, категоричен бе обвинителят. Велев уточни още, че разследването е установило евентуална причина за удара – изпуснат телефон, заради който камионът е навлязъл в насрещното движение. Обвинението срещу младия Джуней Дюлгеров е изключително тежко и се предвижда минимум от 15 до 20 години затвор, посочи адвокатът му Георги Кутриянски, който настоя, че няма безспорни доказателства, че е изгубил управление заради изтърван телефон в краката.

Дюлгеров влезе с наведена глава в съдебната зала, опитваше се да крие лицето си от журналистите, за да не го снимат. Не каза нито дума, нито изрази някакво съжаление за стореното, единственото му искане бе да бъде пуснат под „домашен арест“. катастрофата стана малко преди полунощ на 24 ноември на кръстовището на Околовръстното с улица „Захаридово“. Управляваният от Дюлгеров товарен камион МАН навлязъл в насрещната лента и ударил челно лек автомобил „Фолксваген“, в който пътувало семейство Пушкови.

На място загинаха Мария (43 г.), Тодор (42 г.) и 14-годишната им дъщеря. Оцеля само 7-годишно момиченце, което преди ден излезе от кома. Сестричката и родителите й бяха погребани в четвъртък.