И змамници от Украйна се преструват на полицаи, говорят на лош български със силен руски акцент и лъжат хората, че Радослав Колев се опитва да тегли кредит от тяхно име. За достоверност прилагат и снимка на Колев, която е идентична с тази от издирването му преди 7 години в Интерпол, показа проверка на „Телеграф“.

Колев избяга от Софийския централен затвор заедно с рецидивиста Владимир Пелов през юни 2018 година. Двамата станаха популярни с факта, че избягаха през главния вход на зандана без никой да успее да ги спре.

Интерпол

Докато ги издирваха, кримигероят Марио Пенчев-Дебелия изпревари МВР и успя да открие Пелов пръв и да го ликвидира в родния му Ботевград. Колев пък не бе открит и официално се води безследно изчезнал. Бе пуснат за издирване, включително и чрез Интерпол, откъдето вероятно украинските мошеници са се сдобили със снимката му.

Украинец с фалшива полицейска карта

Единият от украинците си е направил и фалшива полицейска карта, на която е сложил своя снимка с имена Добромир Велчев. Представя се за инспектор от Второ районно управление в София. Той се свързва с нищо неподозиращи граждани и обяснява, че от полицията са засекли Радослав Колев с фалшиви документи да прави опит да тегли кредит.

Дежурен

Говорещият развален руски мним инспектор Велчев иска имейл, на който изпраща своите идентификационни данни – полицейска карта с номер, както и данни за човека, опитващ се да тегли кредит – Радослав Колев. После украинският измамник обаче иска данните – ЕГН, номер на лична карта, уж да сравни дали има съвпадение с тези на Колев, който щял да тегли кредита.

Софиянка се усетила, че я мамят, и се обадила във Второ РУ, където твърди, че попаднала на дежурен с фамилия – Чанин. Той обаче единствено казал, че нямат при тях служител с имена Добромир Велчев, без да се поинтересува от измамника.

