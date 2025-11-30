Д ете на 5 години падна от петия етаж на жилищна сграда в София и почина. Новината потвърдиха от МВР пред "Телеграф". Инцидентът е станал в обедните часове. Майката на момченцето е задръжана за 24 часа до изясняване на случая, коментираха от силовото ведомство.

Трагедията станала на бул. "Сливница" на метри от пресечката с "Христо Ботев".

Случайни граждани са видели как нещо пада, а когато се приближили, видели, че е малко момченце. Незабавно позвънили на тел. 112. На мястото пристигнала линейка, няколко патрулни екипа и бус на жандармерията, видя "Телеграф" на място. Медиците констатирали смъртта на детето. Тепърва ще се разследва как се е стигнало до фаталния инцидент.

През април тази тогина при друг инцидент 6-годишно дете падна от шестия етаж на жилищен блок в Габрово. По първоначални данни то излязло на терасата на блока на улица „Видима“ и паднало. След това веднага беше откарано в болница „Д-р Тота Венкова“ в Габрово, с множество фрактури, но без опасност за живота.