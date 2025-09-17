С кандален случай с пиян шофьор в Несебър.

Задържаха украински гражданин, след като управляваният от него автомобил "Ауди А7" е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт", съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Около 1:00 след полунощ е получено съобщение в Районно управление – Несебър, че кола, управлявана от пиян водач, е паркирала в зоната за игра.

При извършената проверка е установено, че украинецът е шофирал след употреба на алкохол - 2,82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет.

Няма информация за пострадали при инцидента.