И стински ужас ас преживели хората, намиращи се на мост, който се срутва под нозете им. Падането на железопътна конструкция строеж над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай причини смъртта на най-малко 12 работници и остави четирима други в неизвестност, съобщиха държавните медии на страната, цитирани от AP и New Yourk Post.

Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщиа Синхуа. При издирване на изчезналите се използват лодки, хеликоптер и робот.

Мостът е дълъг 1,6 километра, разположен е на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник „Чайна Дейли“.

*Източник: БТА

