И стински ужас ас преживели хората, намиращи се на мост, който се срутва под нозете им. Падането на железопътна конструкция строеж над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай причини смъртта на най-малко 12 работници и остави четирима други в неизвестност, съобщиха държавните медии на страната, цитирани от AP и New Yourk Post.
Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.
Chinese bridge collapse kills at least 12 construction workers, 4 others missing https://t.co/Ymzav7sOmx pic.twitter.com/7QwMNu2tNY— New York Post (@nypost) August 23, 2025
Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщиа Синхуа. При издирване на изчезналите се използват лодки, хеликоптер и робот.
Мостът е дълъг 1,6 километра, разположен е на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник „Чайна Дейли“.
A bridge under construction in northwest China collapsed today.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 22, 2025
12 people were killed.
4 remain missing.
The arch gave way, falling into the Yellow River. Rescue efforts are ongoing.
📍 Northwest China, Yellow River pic.twitter.com/QBlUAOKDwk
*Източник: БТА