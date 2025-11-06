К ошмарна разходка завърши със смърт и паника в русенското село Долно Абланово. Жителите са в шок, след като неизвестен мъж хладнокръвно простреля домашно куче, а стопанката му едва успяла да опази себе си и другото животно.

Инцидентът се случил в неделя. Даниела Куртева разхождала двете си кучета извън селото, когато син джип спрял на пътя пред тях. Секунди по-късно гръмнал изстрел.

„Кучето ми падна веднага. Надявах се да е ранено, но куршумът беше в сърцето. Умря за секунди“, разказва Даниела пред NOVA. Жената твърди, че животното никога не е било агресивно.

Най-ужасяващото – стрелецът не спрял. Той се прицелил и във второто куче.

„Бях на метри от тях. Разбрах, че ако не направя нещо, ще убие и другото. Хукнах срещу него, крещейки. Знаех, че може да стреля и по мен“, споделя тя. Мъжът се стъписал за миг и избягал.

Полицията пристигнала бързо, направен е оглед, събрани са гилзи и доказателства. Жената очаква бързо залавяне на стрелеца.

„Това е убиец. Днес стреля по животни, утре може и по хора. Границата е тънка“, казва тя.

Оказва се, че това не е първи случай. Друг местен разказва, че през август и неговото куче било простреляно, но оцеляло.

„В селото има човек, който не признава закон, нито ловни норми. Стреля по всичко живо“, казва мъжът.

Жителите на Долно Абланово живеят в страх и настояват: стрелецът трябва да бъде намерен – преди да е станало по-лошо.