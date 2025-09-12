П родължава издирването на заподозрения за убийството на жена в дупнишкото село Крайници. Полицията търси мъжа, с когото жертвата живеела на семейна начала.

СРЕДНОЩЕН УЖАС: Жестоко убийство на жена в Дупнишко!

Сигналът, че жената е пребита е подаден 04:20 ч. в четвъртък сутринта. Тялото ѝ е намерено на около 500 метра от къщата. Мъжът е обявен за издирване. Според първоначална информация той и жертвата са родители на три деца, които са станали свидетели на тежкото престъпление, писа NOVA.

„Нормално на вид семейство. Дълги години живеят заедно. Напоследък явно са имали някакви проблеми”, заяви кметът на Крайници Десислав Начов.

По думите му децата на семейството, които са между 5 и 10 годишни, са взети от социалните служби.

Начов обясни, че семейството не е живеело постоянно в селото, а е ходило там от време на време.

„Доколкото разбрах миналата година е имало скандал, но са се оправили”, каза Начов. Той обясни, че жената е живеела и работила в Гърция с майка си. За мъжа не знае нищо.