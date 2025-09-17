К америер блъсна суперскъпото „Ламборгини“ на български тузар на пъпа на Монако. Видео от инцидента стана вирусно в TikTok, а френски блогъри твърдят, че младият служител на хотела е бил уволнен скоропостижно заради издънката.

Клипове с българското зелено Ламбо вече набират над 400 000 гледания в социалката. Името на собственика обаче не се споменава. За сметка на това обаче регистрационният му номер се вижда кристално ясно.

Чук

Видеото с инцидента качва за първи път потребител с блогър с прякор Vak преди два дни. То е дълго 32 секунди, има и субтитри, за да може всички потребители да разберат какво се говори. „Камериер блъсна „Ламборгини“ на български милионер. Той е уволнен.

Той току-що започнал да работи и получил ключовете от ламбото. Тръгва, но забравя да погледне надясно. Богаташът открива огънатата броня и вдига скандал. Няколко часа по-късно камериерът е уволнен“, се казва във видеото. Твърди се, че точната локация на инцидента е хотел „Де Париж“ в Монако.

Версии

Видеото е гледано близо половин милион пъти само за рекордните два дни. Отдолу валят коментари, в които се задава само един въпрос – кой е собственикът. Има всякакви предположения, но никой не знае името на реалния собственик и с какво се занимава. Има и няколко потребители, които твърдят, че това е зеленото Ламбо, което беше заснето да шпори с полицейска охрана по магистрала „Тракия“ у нас, но регистрационният номер не отговаря категорично на това возило.

Проверка на „Телеграф“ показа, че Ламбо с този номер не е качвано по форумите в социалките за луксозни автомобили у нас.

Виктория Пенкова