С ъдът в Одрин издаде заповед за задържане на възпитателка, която е била отговорник на група в частна детска градина, защото е ухапала 3-годишно дете, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. Случката, разследвана от прокуратурата, е от преди 10 дни, а бащата на детето твърди, че случаят е оказал отрицателно въздействие върху цялото семейство.

„Няма да дам детето си в друга детска градина. Много се изплаши. Наистина е ухапала детето. Ръката му беше посиняла. Заведохме го в Университетската болница към Тракийския университет. Преглеждаха го до сутринта. Изкарахме медицинско. Когато детето започна да повръща, дойде да го прегледа и мозъчен хирург. Учителите в детските градини трябва да преминават и през психотестове. Ще следя този случай до неговия край. Детето ми преживя травма. Не искам същото да се случи и с други деца“, заяви бащата на детето, назован само с неговите инициали – Y.E.

Бащата видял, че 3-годишното момиченце плаче, когато отишъл да го прибере от детската града. Попитал защо и то си показало ръката, по която имало синини и следи от ухапване. След това бащата подал оплакване срещу възпитателката в полицията.

Заради случая Окръжната дирекция по семейството и социалните грижи проверява детската градина.

*Източник: БТА