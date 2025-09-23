С лед като само преди броени дни изоставен куфар подплаши морската ни столица Варна и вдигна спецчастите накрак, сега това се случва отново.

ГОТОВИ ЗА ВЗРИВ! Изоставен куфар вдигна полицията накрак във Варна

Този път е в Бургас.

Отново изоставен куфар вдигна по тревога полицията в Бургас, съобщиха от областната дирекция на МВР, пише Bulnews.

Той е намерен на 19 септември в района на автогара "Запад".

Мястото е било отцепено, като в близост до хладилна витрина за сладолед е открит пътническият куфар.

Обезвреден е без взривен метод, като в него не са открити компоненти от взривни вещества.

Работата по случая продължава.

