З адържан е варненец за системни заблуждаващи сигнали, заплахи и смущения в радиочестотния спектър.

На 16 декември, в резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Варна, съвместно с Комисия за регулиране на съобщенията, е идентифициран и задържан 49 – годишен варненец.

За мъжа е изяснено, че в продължение на три месеца е излъчвал, в радиочестотния спектър на честота 430,7Мhz, заблуждаващо съобщение, което имитира оповестяване от националната система за ранно предупреждение, за опасност от радиоактивно замърсяване. В описания период, многократно е разпространявал електромагнитните вълни в ефира, с ислямски религиозен призив към молитва.

Задържаният, който към момента не е криминално проявен, нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му. При проведените процесуално-следствени действия са открити и иззети пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, USB памети и др. Деянието се характеризира с голяма доза дързост и цинизъм. По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Варна. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Любомир Славов