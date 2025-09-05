Т урската брегова охрана залови общо 107 мигранти във водите на Средиземно море край Измир тази нощ.

Екипи на бреговата охрана са спрели две гумени лодки, в които са пътували общо 73 мигранти, сред които две деца, а малко по-късно на същото място е засечена и трета лодка с още 34 мигранти.

От бреговата охрана съобщават още, че в ранните часове на днешния ден във водите край град Сеферихисар (южно от Измир) са спасени други 30 мигранти, които са останали в открито море, след като двигателят на лодката им се развалил.

Те са предадени на миграционните власти в окръга.

Източник: БТА