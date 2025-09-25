Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни-Саркози пристигат в съда в Париж

П арижки съд осъди бившия френски президент Никола Саркози на 5 години лишаване от свобода, предаде АФП.

Това стана, след като Саркози беше признат за виновен в престъпно сдружаване по делото за обвинения, че покойният либийски диктатор Муамар Кадафи е подпомогнал финансово победната му президентска кампания през 2007 г.

Съдът постанови Саркози да бъде въдворен в затвора на по-късен етап, като прокуратурата разполага с един месец да уведоми бившия държавен глава кога трябва да влезе в затвора. Мярката остава в сила дори ако Саркози обжалва присъдата, предаде БГНЕС.

Процесът е последният в поредица от юридически проблеми за 70-годишния бивш лидер от десницата, който отрича всички обвинения.

Саркози: Ще спя в затвора с вдигната глава

Бившият френски президент Никола Саркози критикува решението на съда, което го призна за виновен по обвинението в престъпно сдружаване. Саркози определи присъдата като „изключително сериозна за върховенството на закона“. Той добави, че „ще спи в затвора с вдигната глава“.

Обграден от съпругата си – модел и певица Карла Бруни-Саркози, той заяви пред журналисти, че ще обжалва решението и че ще „спи в затвора с вдигната глава“, след като съдът постанови той да бъде въдворен в затвора на по-късен етап.