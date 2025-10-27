Д ве жени и мъж са арестувани във Варна и привлечени като обвиняеми за грабеж в съучастие на 1700 лева и швейцарски марков часовник, съобщават от пресслужбата на Районен съд – Варна.

Според обвинението, на 23 октомври във Варна, 37-годишна, 32-годишна, както и мъж на 30 год. ограбили жертвата след като му дали алкохол, наркотици и накрая приспивателно в частен дом. След това пострадалият е намерен мъртъв в близост до жилището.

Предвиденото в закона наказание за подобно тежко умишлено престъпление е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Любомир Славов