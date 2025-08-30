С офийският районен съд остави в ареста Иван Алексенко – служител на Центъра за градска мобилност, който удари и нападна граждани, опитали се да махнат наказателна скоба за паркиране.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Според съда няма опасност Алексенко да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление, предаде БТА.

Към момента на обвиняемия са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на двама души, за което наказанието е до две години лишаване от свобода.

Отделно има две стари преписки срещу Алексенко за подобни случаи, стана известно в съдебната зала.

Предстои прокуратурата да анализира дали да бъде променено обвинението.