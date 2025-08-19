- Г-н Бакалов, колко струват на улицата намерените 206 кг кокаин, пренасяни от дипломати от Конго? Питам, защото по цени на съдопроизводството са 37 млн. лв., но на дребно са в пъти повече.

- Различно е и варира от това – за коя държава е. В Европа грам кокаин е 50-60 евро, в Турция е между 120 и 140 евро. В страните от Персийския залив, в Леванте се пласира от 250 до 480 евро. В Боливия грамът е 2 евро.

- Кокаинът, хванат в дипломатическата кола на „Капитан Андреево“, е трябвало да отиде в Турция и Близкия изток?

- Кокаинът, който се трафикира за Турция, отива в две посоки. Част от него остава там, другата заминава именно към съседните държави. Въпреки това каналите за снабдяване с наркотици минават оттам.

- Колко време разследвате триото Доте Аделаид, Жан Мутеба, втори секретар в посолството на Конго в Белгия, и българския шофьор Делян Хаджилазов? И колко пари биха взели мулета от такъв калибър?

- Да, те не са на върха на пирамидата в канала. Възнагражденията са различни. Някои биха получили за 1 кг 1500 евро, но се е случвало някои да получават за килограм и 4-5 хил. евро. 206 кг в 5 куфара е рекорд. Огромна част от митническите служби в Европа изпитват притеснение да спират и проверяват дипломати. Ние обаче не изпитахме и бяхме подготвили няколко сценария за проверката.

- Вие знаехте ли кой се вози в колата?

- Да. Знаехме за какъв точно имунитет става дума и как може да пътува в Европа. Нямахме никакви притеснения и очаквахме неговата реакция. Първоначално казаха, че са дипломати и превозват само дипломатически вещи. След това имаше проверка с куче, с рентген и накрая отворихме багажите.

- Те опитаха ли да правят циркове, да казват, че ще ви уволнят?

- Истината е, че ежедневно митническите служители са уволнявани (смее се) от недоволни граждани. Най-често са българи, а когато са чужденци, обикновено пренасят нещо забранено.

- Триото е минало 5 пъти през България. Носили ли са кокаин?

- Ще се въздържа от коментари, но всичко, което съберем, ще бъде предоставено в съдебното производство.

- Има ли и други замесени дипломати по веригата, които разследвате?

- Това е част от разследването. Наясно сме с всички действащи граждани, които имат съпричастност към трафика. Надявам се в най-скоро време това да бъде част от досъдебното производство.

- Кой е имал водеща роля в триото – Доте, Жан Мутеба или българинът, защото те си прехвърлят вината.

- Винаги, когато задържаме хора с наркотици, те отричат. Но съгласете се, че няма как да превозвате 206 кг кокаин и нито един да не се усъмни стотици километри, че има нещо незаконно. Това, което се знае за трафика на кокаин към Турция, е, че той е собственост на групировки, които са местни. Логично е този от задържаните, който има отношение към тях, да е съпричастен към товара повече от другите. Всички връзки се изследват и е ясно, че кокаинът не е собственост на някой от Аляска (смее се).

- Водещата роля на Доте ли е, тъй като тя е била женена за дипломат, бил дори у нас на мандат от 2005 до 2009 г.?

- Това е процес, който изследвахме от момента, в който разбрахме, че тя е живяла в България и дори знае малко български. Този случай е от изключителна важност и ще стигнем докрай.

- Вярно ли е, че шофьорът Делян Хаджилазов има връзки с хора, които се занимават с трафик на кокаин?

- Истината е, че много хора, които трафикират голямо количество наркотик, имат минало. То също е добре да се провери и ние го правим.

- Какво ви изненада в този случай?

- Рядко се изненадвам в подобни ситуации, но тук категорично се шокирах от количеството. Ние очаквахме 20-30 кг в най-смелите ни надежди. В момента, в който колегата, правещ проверката, ми каза, че са 5 куфара, наистина се изненадах. После по време на беседите всички опитваха да хитруват. Задържаните минават няколко фази. Опитват се да избегнат въпросите, да прехвърлят вината, опитват се да изглеждат наивни или да предизвикват жалост. Нищо изненадващо за нас не се случи по време на беседите със задържаните. Хората в такива ситуации се случва да лъжат или да са максимално откровени, но целта е една – да избегнат вината.

- Най-високопоставеният от тримата – дипломата Жан Мутеба, изпита ли срам, беше ли му неудобно, че сте го хванали?

- Да, това е деликатна ситуация и всеки на такъв пост, който попада под закрилата на Виенската конвенция, би следвало да се чувства притеснен най-малкото, и то след като зад него стои авторитетът на дадена институция. Сигурен съм, че е изпитал сериозна доза неудобство.

- Той обясняваше, че е тръгнал на пазар за дрехи за неговата приятелка?

- Да, това беше първоначалната версия по време на беседите. Считам, че ако бяха подбрали дипломати от друга държава, а не от Конго, по-успешно са щели да преминат.

- Кои са другите случии на дипломати, хванати с дрога?

- Случаят сега не е прецедент, но не е и ежедневие. Преди доста години колегите от ГДБОП задържаха монголски дипломати със 120 кг каптагон в центъра на София. Миналата година турските колеги хванаха на същия пункт, но от другата страна, 55 кг кокаин в кола с български шофьор. Автомобилът беше на бразилското посолство в София.

- Къде се намира сега този шофьор? В Турция някак си правораздаването върви по-бързо.

- Не съм подготвен да отговоря, не знам. Предполагам, че има досъдебно производство. Знаем, че има държави с драконовски присъди, но пък го няма този възпитателен ефект. Много българи, които бяха задържани в Перу с присъди за половин килограм от около 8-10 г. затвор, излязоха с изключително полезни и добри контакти в трафика на наркотици и минаха на друго ниво.

- Имали ли сте случаи с дипломати, които пренасят наркотици, но са били с такъв статут, че не може да ги арестувате?

- Не. Със сигурност при всеки един случай със степен на достоверност, че се пренасят наркотици, няма да се спрем, независимо дипломат на коя държава е. Вече тук е друг въпросът – дали дипломатът попада под защитата на Виенската конвенция и ще бъде ли задържан, или няма да бъде. Независимо от това наркотикът ще бъде иззет независимо какво ще ни коства това.

- Още много ще има да ви уволняват на думи недоволни кокаинови дипломати.

- Така е (смее се).

- Няма как да не ви попитам за Гълъбин Боевски, особено при първия му арест. Как ви завари този случай и какви действия се готвехте да предприемете?

- Тогава на Летище София ние ежедневно извършвахме проверки на пътници, пристигащи от Бразилия, като Гълъбин Боевски попадна в нашия профил с висок риск.



-Защо – при положение че той беше шампион, световноизвестен щангист, обичан спортист и дори общински съветник?

- Да, така е, но това беше единственият фактор – че е известен, който даваше някакъв отрицателен риск за трафик на наркотици. Всичко останало, свързано с пътуването, плащането, престоя, отговаряше на нашия профил на трафикант.

- Например?

- Името на пътника Гълъбин Боевски беше в списъка на лица за проверка. Ние с изненада научихме, че е задържан в Бразилия. Тогава на сутрешната оперативка си говорихме с колегите как това, че някой е известен, не означава, че не трябва да бъде проверен.

- Да разбирам, че ако властите в Сао Пауло не бяха арестували Боевски, щяхте да го закопчаете вие, щом кацне тук, в София?

- Категорично да. Помня го като ден днешен, тъй като не се случва често да бъдат задържани известни хора с наркотици.

- Ядосвате ли се, че не го задържахте вие?

- Не, това няма състезателен характер (смее се). Често говорим с колеги от други държави и ако има арестуван българин, получаваме на момента информация и обратно.

- По кои точки Боевски влизаше в профила на наркотрафикант?

- По всички точки. Знаете, че хората пътуват в чужбина по няколко причини – туризъм, бизнес. Това бързо може да бъде проверено, особено когато човек идва от рискова дестинация. Тогава започва процес на обследване на причината за това пътуване. Например брой багажи. Изследва се и ако участва в турнир в някоя държава.

- Ако не се лъжа, Боевски беше с дъщеря си и причината за пътуването беше нейно участие в тенис турнир?

- Да, но се гледа и дали трупа точки, или е фиктивен.

- Искате да кажете, че нейният турнир е бил фиктивен?

- Да, това са част от таргетите, които гледаме.

- Боевски няколко пъти беше арестуван след това за кокаин. На какво ниво е този наш шампион в международния наркотрафик?

- Не мога да коментирам, виждам, че има някаква логистична роля. Няма как да коментирам, без да знам конкретно. Мога обаче да ви кажа, че българите, независимо в коя държава са арестувани, обикновено отговарят за логистиката на дадена пратка наркотици, или както си говорим с колегите на жаргонен език – те са логистици на трафик на наркотици.

- Имаме ли някой на нивото на Брендо, да е толкова високо, че да е с титла Кокаинов крал?

- Трудно мога да прикача такава титла към някой, тъй като кокаиновите крале на групи или картели са хората, които притежават стоката или я получават. Хората с парите. У нас това е на съвсем различно ниво. Неслучайно обичам да казвам, че някои, които мислят, че употребяват чист кокаин, не го употребяват.

- Ще ви се обидят сега много хора, които имат някакво самочувствие, а то – без покритие.

- Да, знам. И още нещо е хубаво да знаят – през последните няколко години в САЩ и няколко държави от Европа кокаин започва да се смесва с фентанил. Това означава, че и нашите търговци ще започнат да слагат.

- Вие работите изключително добре с американските федерални агенции и най-вече ДЕА (американската служба за борба с наркотиците)!

- Да, в ежедневен контакт сме.

- Има ли други известни хора, които сте хващали с дрога или други непозволени стоки?

- С наркотици не. Но тук не е Холивуд и известни хора в този смисъл няма. Случва се обаче да се хващат с дребна контрабанда, акцизни стоки, най-вече цигари.

- От коя сфера са тези хора?

- От шоубизнеса например им се случва да правят подобни грешки. Но тук говорим за административни нарушения, а не престъпления.

- И те ли ви уволняват?

- Ежедневие е.

- Каква дрога пренасят българите сега, каква е тенденцията?

- Пазарът сега е в Турция от съседните ни държави. Голяма част от трафика на канабис и кокаин е насочен натам. Българите се занимават най-много с марихуана. Ние от агенция „Митници“ успяхме да задържим 8 тона канабис миналата година. Много хора смятат, че това не е голямо престъпление, но според законодателя дали е това, или кокаин, няма голяма разлика.

- Преди няколко дни в Гърция арестуваха българин и двама гръцки граждани с пратка от 270 кг кокаин в банани от Еквадор. В Бургас имаше още 2 идентични случая. По ваши оперативни данни с кои картели работят българите дори като логистици?

- Има българи, които работят към различни картели като логистици. Знаете, че в Европа има няколко картела, които се занимават с наркотици, като започнем с Балканския, който е съставен от сърби, албанци, босненци и българи. Може би 30-40% от трафика на кокаин за Европа се прави от този Балкански картел. Другите участници в този бизнес са турскоговорещи престъпни групировки, включително и „Сивите вълци“, които по някакъв начин през последните 10 години успяха да създадат успешни връзки с картели от Латинска Америка и Еквадор. Новият момент в този трафик през последните 2 години е свързан с ударното навлизане на двата големи мексикански картела Синалоа и Халиско Нуева генерасион в трафикирането на кокаин в Европа.

- Няма как в тях да няма българи?

- Със сигурност има, но са на ниско ниво, тъй като неслучайно ви казах за високите – те са свързани със собственост, а българите не са собственици. Тук става въпрос за семейни кланове, които не допускат някой друг да има собственост. Да, може да работиш, но не си собственикът. Това е новото – навлизането на мексиканските картели, които работят с други в Европа, ако щете – и с мокромафията, която държи пристанищата в Белгия, Холандия и Испания.

- Да не забравяме италианската Ндрангета.

- Да, тя има основополагаща роля за този вид трафик преди десетина години, да не забравяме и Хамас, които осъществяват трафик за Леванте и Арабския полуостров.

- Нека да приключим с новия вид наркотик, който навлиза у нас. За кого е най-опасен?

- Новите наркотици са синтетични опиоиди от групата на фентанила или на нитазените, които са много по-мощни. Те масово започват да се слагат в различни наркотици, включително и вейпове, за да подсилват ефекта. Има ги под формата на хапчета, в течна, в прахообразна форма. Те са евтини, но по-страшното е, че никой не знае, че са вложени вътре. Нитазен се слага и в кокаин. Това е третата вълна.

- Звучи като апокалипсис сега?

- Да, но това, което ме притеснява, е, че идва четвърта вълна – масовото влагане на нитазени и фентанил във всички видове наркотици. Затова сме длъжни да информираме, и то най-вече децата.

Виктория Пенкова