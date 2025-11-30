П ърва лига може да остане с един отбор по-малко. Затова намекна треньорът на Добруджа Атанас Атанасов. Той разкри, че е имал специален разговор с Радослав Гидженов след мача. "Аз по принцип не ги коментирам съдиите, но този път чашата преля. Абсолютно всичко спорно… да не говорим за фала при първия гол, те са хиляди неща. Президентът ми каза, че ако продължават така, няма смисъл, ще излизаме и да свият“, обяви Орела, както го наричат във футболните среди.

"Питах го Гидженов, международен съдия, дали не го е срам...Ако това му е нивото, то е като нашето. Какво не те е срам, бе, човек? Мълчим си, няма смисъл да говорим, ние нямаме точки, ама как да ги имаме точките? Нашият отбор игра добре, агресивно, правим грешки като всеки един отбор, но може да е клиширано - въпреки всичките неща, които са около играта, излезте, влагайте се. Те са хора и имат някакво вътрешно ето, ти ги разколебаваш до безкрай по този начин. Това е безобразие!“, продължи той.

„Аз пак мислех да не говоря… за футбол какво да говоря? Добре играхме, Славия е добър отбор с добър треньор, но не е равнопоставено нищо. Критерият на човека, който свири, е едностранен. Ще кажат, че се оправдаваме. Какво да направим? Практиката показва. Колкото отбори са тръгнали по този начин, негативизмът към тях става двоен", гневеше се Атанасов.

„Това е в ущърб на футбола ни. Нямаме национален отбор, в 90% всичко е от странични фактори. Какви толкова цели имат Добруджа и Славия. Не ми се мисли, следва мач с Лудогорец, там сега има някаква интрига, не искам да си представям. Какво да направя? Да се самоубия?“, скочи Орела.

„Имахме пак, като всеки мач, ситуации, няма го завършващия фактор. Изпълни се планът на почти 90% срещу Славия, който е във възход сега. Стояхме по-добре на терена, но какво от това, като има човек, който да наклони везните. Не можем да стигнем така до точки. Има два-три отбора, за които ВАР не се гледа, това го каза колегата Анатоли Нанков. На ВАР трябва да сложим ВАР“, завърши той.